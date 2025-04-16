DAX 24.146 +0,4%ESt50 5.421 +0,5%Top 10 Crypto 16,06 +0,4%Dow 45.565 +0,3%Nas 21.590 +0,2%Bitcoin 97.170 +1,8%Euro 1,1640 +0,0%Öl 67,72 -0,1%Gold 3.396 +0,0%
Top News
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

Marktkap. 1,84 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
Jefferies & Company Inc.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

08:41 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
84,25 EUR -5,10 EUR -5,71%
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 170 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der langen Underperformance der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Staatsinvestitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. In Deutschland setzen sie vor allem auf Befesa, Fuchs, PVA Tepla, Sixt sowie Bechtle und Cancom. Für Redcare passten sie ihre Schätzungen an zunächst geringere Profitabilitätserwartungen an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
89,05 €		 Abst. Kursziel*:
68,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
84,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
78,04%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
169,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

08:41 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
30.07.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell UBS AG
mehr Analysen

