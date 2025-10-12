Portfolio-Update: Technotrans - Ein Volltreffer
Die Aktie von Technotrans, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat in den letzten Wochen sehr stark performt. Die fundamentale Entwicklung sowie die neue Mittelfristplanung rechtfertigen eine deutliche Anhebung des Kursziels.
Werte in diesem Artikel
Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlageexperte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.
Zu einem Volltreffer hat sich unser Depotwert Technotrans entwickelt. Erst seit Ende April in unserem Modellportfolio, konnte die Aktie bereits um über 70 % zulegen. Der Grund dafür ist vor allem, dass der Spezialist für Thermomanagement-Lösungen zuletzt einige spektakuläre Großaufträge einfahren konnte. Nachdem schon vor zwei Wochen [...]
Nachrichten zu technotrans SE
Analysen zu technotrans SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2019
|technotrans SE buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.08.2013
|technotrans kaufen
|Bankhaus Lampe KG
|15.05.2013
|technotrans kaufen
|HSBC
|16.04.2013
|technotrans kaufen
|HSBC
|14.03.2013
|technotrans halten
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.03.2013
|technotrans halten
|Warburg Research
|07.11.2012
|technotrans halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|17.08.2012
|technotrans halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|07.08.2012
|technotrans halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|10.08.2009
|technotrans halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2008
|technotrans verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|17.10.2008
|technotrans sell
|WestLB AG
|17.10.2008
|technotrans verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|06.08.2008
|technotrans meiden
|Frankfurter Tagesdienst
|16.11.2006
|technotrans Teilgewinne einstreichen
|ExtraChancen
