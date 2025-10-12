Portfolio-Update: Technotrans - Ein Volltreffer

Value-Stars-Kolumne

Die Aktie von Technotrans, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat in den letzten Wochen sehr stark performt. Die fundamentale Entwicklung sowie die neue Mittelfristplanung rechtfertigen eine deutliche Anhebung des Kursziels.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Zu einem Volltreffer hat sich unser Depotwert Technotrans entwickelt. Erst seit Ende April in unserem Modellportfolio, konnte die Aktie bereits um über 70 % zulegen. Der Grund dafür ist vor allem, dass der Spezialist für Thermomanagement-Lösungen zuletzt einige spektakuläre Großaufträge einfahren konnte. Nachdem schon vor zwei Wochen [...]

