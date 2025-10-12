DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin96.318 +0,9%Euro1,1602 ±0,0%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
Value-Stars-Kolumne

Portfolio-Update: Technotrans - Ein Volltreffer

aktualisiert 10.10.25 12:42 Uhr

Die Aktie von Technotrans, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat in den letzten Wochen sehr stark performt. Die fundamentale Entwicklung sowie die neue Mittelfristplanung rechtfertigen eine deutliche Anhebung des Kursziels.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Zu einem Volltreffer hat sich unser Depotwert Technotrans entwickelt. Erst seit Ende April in unserem Modellportfolio, konnte die Aktie bereits um über 70 % zulegen. Der Grund dafür ist vor allem, dass der Spezialist für Thermomanagement-Lösungen zuletzt einige spektakuläre Großaufträge einfahren konnte. Nachdem schon vor zwei Wochen [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

Analysen zu technotrans SE

DatumRatingAnalyst
15.10.2019technotrans SE buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.08.2013technotrans kaufenBankhaus Lampe KG
15.05.2013technotrans kaufenHSBC
16.04.2013technotrans kaufenHSBC
14.03.2013technotrans haltenWarburg Research
14.03.2013technotrans haltenWarburg Research
07.11.2012technotrans haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
17.08.2012technotrans haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
07.08.2012technotrans haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
10.08.2009technotrans haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
05.11.2008technotrans verkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
17.10.2008technotrans sellWestLB AG
17.10.2008technotrans verkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
06.08.2008technotrans meidenFrankfurter Tagesdienst
16.11.2006technotrans Teilgewinne einstreichenExtraChancen

