Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Nachmittag höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 87,70 EUR.

Das Papier von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 87,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 90,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 118.331 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien umgesetzt.

Bei 171,40 EUR markierte der Titel am 11.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie 95,44 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.09.2025 auf bis zu 69,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,58 Prozent könnte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 165,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am 29.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach -0,21 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 709,19 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) einen Umsatz von 560,67 Mio. EUR eingefahren.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,982 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie

Redcare Pharmacy-Aktie mit Kurssprung: Online-Apotheke hat Jahresprognose bestätigt

MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September