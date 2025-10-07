DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto16,90 -2,9%Nas22.779 -0,7%Bitcoin103.973 -2,4%Euro1,1672 -0,3%Öl65,13 -0,6%Gold3.983 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Palantir A2QA4J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
So bewerten Experten die thyssenkrupp-Aktie im September So bewerten Experten die thyssenkrupp-Aktie im September
Frauen brauchen keine rosa Einhorn-Finanzen Frauen brauchen keine rosa Einhorn-Finanzen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++

Ex-Karstadt-Chef Wolfgang Urban gestorben

07.10.25 19:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
METRO (St.)
5,44 EUR 0,01 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen

RHEINBERG (dpa-AFX) - Der frühere Metro- (METRO (St)) und Karstadt-Chef Wolfgang Urban ist tot. Der Handelsmanager starb am Montag im Alter von 80 Jahren, wie eine Sprecherin der Familie in Rheinberg am Niederrhein der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Wer­bung

Urban hatte seine Karriere 1973 als kaufmännischer Angestellter beim Kölner Kaufhof begonnen. 1995 wurde er Vorstandssprecher der Kaufhof Holding, wo er eine tiefgreifende Sanierung einleitete. Ein Jahr später stieg er weiter auf, zog als Co-Sprecher in den Vorstand der Kaufhof-Mutter Metro ein. Nach dem Zusammenschluss von Karstadt und Quelle war er von 2000 bis 2004 Vorstandschef des Essener Handelskonzerns.

Urban war der Lebensgefährte der Dressurreiterin und achtmaligen Olympiasiegerin Isabell Werth. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn./brd/DP/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf METRO (St.)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf METRO (St.)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu METRO (St.)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu METRO (St.)

DatumRatingAnalyst
20.02.2025METRO (St) ReduceBaader Bank
06.02.2025METRO (St) ReduceBaader Bank
11.12.2024METRO (St) HoldWarburg Research
24.10.2024METRO (St) ReduceBaader Bank
22.10.2024METRO (St) ReduceBaader Bank
DatumRatingAnalyst
16.08.2022METRO (St) AddBaader Bank
11.08.2022METRO (St) AddBaader Bank
07.07.2022METRO (St) AddBaader Bank
15.06.2022METRO (St) AddBaader Bank
25.05.2022METRO (St) AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
11.12.2024METRO (St) HoldWarburg Research
09.05.2024METRO (St) Equal WeightBarclays Capital
07.02.2024METRO (St) Equal WeightBarclays Capital
14.12.2023METRO (St) HoldWarburg Research
07.12.2023METRO (St) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
20.02.2025METRO (St) ReduceBaader Bank
06.02.2025METRO (St) ReduceBaader Bank
24.10.2024METRO (St) ReduceBaader Bank
22.10.2024METRO (St) ReduceBaader Bank
15.08.2024METRO (St) ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für METRO (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen