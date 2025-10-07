DAX24.431 +0,2%Est505.641 +0,2%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,25 -0,9%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.694 +0,1%Euro1,1659 -0,5%Öl65,56 +0,1%Gold3.959 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leicht erholt -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- IBM, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Rio-Tinto-Aktie aber tiefer: Eisenerzmine West Angelas wird für Millionen erweitert Rio-Tinto-Aktie aber tiefer: Eisenerzmine West Angelas wird für Millionen erweitert
Shell-Aktie gewinnt: Mehr Gewinn im Gashandel und höhere Raffineriemargen erwartet Shell-Aktie gewinnt: Mehr Gewinn im Gashandel und höhere Raffineriemargen erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++

ANALYSE-FLASH: Barclays startet Redcare Pharmacy mit 'Overweight'; Ziel 140 Euro

07.10.25 13:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
87,30 EUR -1,10 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) beim Kursziel von 140 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Das Potenzial aus dem verpflichtenden E-Rezept in Deutschland sei eine immer noch zu wenig ausgeschöpfte E-Commerce-Chance, schrieb Sarah Roberts in ihrer am Dienstag veröffentlichten Empfehlung. Sie setzt dabei vor allem auf Redcare, weniger auf DocMorris. Denn Redcare sei attraktiver bewertet bei einer saubereren Bilanz./ag/gl

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 03:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumRatingAnalyst
13:01Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) OverweightBarclays Capital
12:36Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
10:41Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
06.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
06.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
13:01Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) OverweightBarclays Capital
12:36Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
10:41Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
06.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
06.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
05.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
04.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
15.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
06.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
03.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
06.05.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen