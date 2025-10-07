ANALYSE-FLASH: Barclays startet Redcare Pharmacy mit 'Overweight'; Ziel 140 Euro
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) beim Kursziel von 140 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Das Potenzial aus dem verpflichtenden E-Rezept in Deutschland sei eine immer noch zu wenig ausgeschöpfte E-Commerce-Chance, schrieb Sarah Roberts in ihrer am Dienstag veröffentlichten Empfehlung. Sie setzt dabei vor allem auf Redcare, weniger auf DocMorris. Denn Redcare sei attraktiver bewertet bei einer saubereren Bilanz./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 03:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:01
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|06.10.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:01
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|06.10.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|05.04.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|04.04.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|15.03.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|06.03.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.10.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|30.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|03.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.05.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen