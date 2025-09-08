Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 1,47 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Redcare Pharmacy nach einer Gesprächsrunde mit Finanzvorstand Jasper Eenhorst und Investoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Themen seien wichtige Faktoren für den Aktienkurs der Versandapotheke wie das deutsche Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, das Wettbewerbsumfeld, die regulatorischen Rahmenbedingungen und das Margenprofil gewesen, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt habe das Gespräch dazu beigetragen, die Anleger zu beruhigen. Dies hätten anschließende Rückmeldungen ihm gegenüber gezeigt./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
214,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
74,15 €
|Abst. Kursziel*:
188,60%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
73,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
192,95%
|
Analyst Name:
Jan Koch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
169,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|14:21
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.05.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|04.04.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|25.04.24
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|05.04.24
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|04.04.24
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|15.03.24
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|06.03.24
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research