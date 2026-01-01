DAX24.942 +0,3%Est505.917 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,65 +0,6%Nas23.396 +0,7%Bitcoin80.117 -0,1%Euro1,1707 -0,1%Öl62,07 +0,5%Gold4.458 +0,3%
DAX aktuell

DAX steigt und markiert neue Allzeithochs - 25.000-Punkte-Marke rückt immer näher

06.01.26 14:17 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX im Plus mit neuen Rekorden - 25.000 Punkte im Visier | finanzen.net

Der deutsche Leitindex kann seine Rekordrally am Dienstag weiter fortsetzen, ziert sich jedoch noch vor einem Sprung über die 25.000-Punkte-Marke.

Der DAX begann den Dienstagshandel um 0,14 Prozent höher bei 24.904,68 Punkten und damit auf einem neuen Rekordhoch. Nach einigen Rücksetzern auf die Nulllinie am Vormittag, kann der deutsche Leitindex am Nachmittag wieder zulegen und die Bestmarke weiter ausbauen - auf zuletzt 24.969,17 Punkte. Sollten die Anleger weiterhin zugreifen, könnte er heute womöglich erstmals die 25.000-Punkte-Marke knacken.

Der jüngste DAX-Rekord

Am gestrigen Montag hatte der DAX im Handelsverlauf bei 24.872,92 Punkten das erste neue Allzeithoch seit Oktober 2025 markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 24.868,69 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Das treibt den DAX derzeit an

"Der DAX beginnt das Jahr mit einer neuen Welle des Optimismus", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Wegen der Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung gilt die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr wieder als wichtiger Kurstreiber für den DAX.

Am Dienstag rückten nun unter anderem Verbraucherpreisdaten aus Deutschland im Blickfeld. Die bereits am Vormittag veröffentlichten Verbraucherpreise aus einigen Bundesländern hinterließen bislang aber keine Spuren in den Kursen und auch die Entwicklung der Teuerungsrate für Gesamtdeutschland wurde gelassen aufgenommen: Während die Inflationsrate im Dezember sank, blieb die Inflation im Gesamtjahr unverändert bei 2,2 Prozent.

Auch US-Börsen auf Rekordfahrt

Der Angriff der USA auf Venezuela sorgt derweil nicht für Verunsicherung an den Weltbörsen. An den US-Börsen war es dem Dow Jones Industrial gelungen, sein bisheriges Rekordhoch aus dem Dezember zu überbieten. Dabei hatten die Anleger vor allem auf Ölwerte gesetzt, die von einem möglichen Wiederaufbau der venezolanischen Ölindustrie profitieren könnten. Zudem ist damit die Hoffnung auf sinkende Ölpreise verbunden, was wiederum gut wäre für die Weltwirtschaft, den Inflationsdruck mindert und weitere Zinssenkungen bedeuten könnte.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

