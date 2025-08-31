DAX 23.595 +0,5%ESt50 5.325 +0,6%Top 10 Crypto 15,75 -0,5%Dow 45.110 -0,4%Nas 21.481 +1,0%Bitcoin 96.026 +0,5%Euro 1,1673 +0,3%Öl 67,83 -1,8%Gold 3.568 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Vonovia A1ML7J BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
+40% - Trump-unterstützte American Bitcoin-Aktie startet mit Kurssprung an der NASDAQ +40% - Trump-unterstützte American Bitcoin-Aktie startet mit Kurssprung an der NASDAQ
Trotz Unsicherheiten im China-Geschäft: NVIDIA-Aktie vor massivem Wachstumsschub? Trotz Unsicherheiten im China-Geschäft: NVIDIA-Aktie vor massivem Wachstumsschub?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
73,75 EUR -4,50 EUR -5,75 %
STU
70,09 CHF -4,12 CHF -5,55 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,65 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2AR94

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0012044747

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SHPPF

Jefferies & Company Inc.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

18:06 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
73,75 EUR -4,50 EUR -5,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Nach einer starken Erholung der Nutzerzahlen für E-Rezepte im Juli seien diese im August verhalten ausgefallen, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei Redcare Pharamacy sei die Zahl der aktiven Nutzer gegenüber dem Vormonat um 9 Prozent gefallen und die der App-Downloads um 13 Prozent. Beim Kontrahenten DocMorris belaufe sich der Rückgang auf 3 respektive 5 Prozent./bek/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 10:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 10:40 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
74,25 €		 Abst. Kursziel*:
102,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
73,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
103,39%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
169,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

18:06 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
29.08.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
28.08.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

finanzen.net Optimismus in Zürich: SPI klettert am Nachmittag
finanzen.net Analysten sehen bei DocMorris-Aktie Potenzial
finanzen.net SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DocMorris von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net SIX-Handel: SPI steigt zum Start
finanzen.net Börse Zürich: SPI bewegt letztendlich im Plus
finanzen.net Börse Zürich: SPI präsentiert sich leichter
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SPI notiert am Dienstagnachmittag im Minus
finanzen.net Handel in Zürich: So performt der SPI am Dienstagmittag
EQS Group DocMorris increases Rx revenue by over 40 per cent in the first half of the year and continues to expand its health ecosystem
EQS Group DocMorris AG: Federal Court of Justice confirms admissibility of prescription bonuses
EQS Group gematik extends DocMorris CardLink approval until January 2027
EQS Group DocMorris AG: ECJ Ruling on advertising for prescription medicines
EQS Group DocMorris grows 6.7 per cent in 2024 and accelerates Rx growth in the fourth quarter
EQS Group DocMorris accelerates Rx growth
RSS Feed
DocMorris AG (ex Zur Rose) zu myNews hinzufügen