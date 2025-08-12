WOCHENVORSCHAU/11. bis 17. August (33. KW)
M O N T A G, 11. August 2025
07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1H
*** 07:30 DE/Atoss Software SE, ausführliches Ergebnis 1H
*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz)
08:00 DE/Inlandstourismus Juni
08:00 DE/Insolvenzen Mai und Schnellindikator Juli
10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), PK zur
Präsentation der Halbjahreszahlen 2025 der deutschen
Luftverkehrswirtschaft
- JP/Börsenfeiertag Japan
D I E N S T A G, 12. August 2025
*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1H
*** 07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 DE/K+S AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz)
07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q
(11:00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 2Q
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1H (08:00 PK)
07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H
07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 1H (16:00 Telefonkonferenz)
08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juli
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 14:30 US/Realeinkommen Juli
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Juli
16:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Health Management Academy
18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1H
- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt August
M I T T W O C H, 13. August 2025
06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1H
*** 07:00 DE/Brenntag SE, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK)
*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1H (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz)
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli
*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1H
(09:00 Presse- und Analystenkonferenz)
07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1H
07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1H (09:30 PK)
07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 1H
(14:00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q
(10:00 PK; 08:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1H (11:00 Telefonkonferenz)
*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1H
07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 9 Monate
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Juli
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juli
*** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1H
10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2035
im Volumen von 5 Mrd EUR
13:45 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Handelskammer von
Greenville
15:00 DE/Patrizia SE, 1H (15:00 Analystenkonferenz)
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
18:45 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, spricht bei einem Mittagessen in
Red Bay, AL
19:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, spricht bei Event der Greater
Springfield Chamber of Commerce
*** 22:00 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q
*** - DE/Prosiebensat1 Media SE, Ende der Andienungsfrist an
tschechischen Großaktionär PPF und Ende der Andienungsfrist an
MFE-Mediaforeurope
- DE/Formycon AG, Ergebnis 1H (15:00 Telefonkonferenz)
- DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 2Q
D O N N E R S T A G, 14. August 2025
05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Ergebnis 1Q
*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H
*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q
*** 07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1H (08:30 Earnings-Call)
*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H
07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1H (11:30 PK)
07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H
(16:00 Analystenkonferenz)
07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1H
*** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1H (10:30 PK)
*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1H (15:00 Earnings-Call)
07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1H
07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1H (14:00 Earnings-Call)
07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H
07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H
07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1H
07:35 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)
07:50 DE/MBB SE, ausführliches Ergebnis 1H
07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H (10:00 Earnings-Call)
08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 2Q
08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1H
*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q
*** 08:00 GB/BIP Monat Juni
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Juni
08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 2Q
10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juni
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Juli
18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H
20:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, bei NABE Webinar
- DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Ergebnis 1H
(13:00 Earnings-Call)
F R E I T A G, 15. August 2025
*** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q
*** 04:00 CN/Industrieproduktion Juli
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz Juli
08:00 DE/Erwerbstätigkeit 2Q
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juli
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index August
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juli
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) August
*** 16:00 US/Lagerbestände Juni
- IT/Börsenfeiertag Italien
