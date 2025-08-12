DAX24.147 -0,2%ESt505.334 ±0,0%Top 10 Crypto16,14 +2,0%Dow44.127 +0,4%Nas21.361 +0,6%Bitcoin100.302 -0,3%Euro1,1649 -0,1%Öl66,75 +0,5%Gold3.400 +0,1%
WOCHENVORSCHAU/11. bis 17. August (33. KW)

08.08.25 14:44 Uhr

===

M O N T A G, 11. August 2025

07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1H

*** 07:30 DE/Atoss Software SE, ausführliches Ergebnis 1H

*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/Inlandstourismus Juni

08:00 DE/Insolvenzen Mai und Schnellindikator Juli

10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), PK zur

Präsentation der Halbjahreszahlen 2025 der deutschen

Luftverkehrswirtschaft

- JP/Börsenfeiertag Japan

D I E N S T A G, 12. August 2025

*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/K+S AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

(11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 2Q

*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1H (08:00 PK)

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 1H (16:00 Telefonkonferenz)

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juli

*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 14:30 US/Realeinkommen Juli

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Juli

16:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Health Management Academy

18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1H

- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt August

M I T T W O C H, 13. August 2025

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/Brenntag SE, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1H (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz)

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

(09:00 Presse- und Analystenkonferenz)

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1H (09:30 PK)

07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

(14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

(10:00 PK; 08:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1H (11:00 Telefonkonferenz)

*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1H

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 9 Monate

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Juli

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juli

*** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1H

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2035

im Volumen von 5 Mrd EUR

13:45 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Handelskammer von

Greenville

15:00 DE/Patrizia SE, 1H (15:00 Analystenkonferenz)

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

18:45 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, spricht bei einem Mittagessen in

Red Bay, AL

19:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, spricht bei Event der Greater

Springfield Chamber of Commerce

*** 22:00 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q

*** - DE/Prosiebensat1 Media SE, Ende der Andienungsfrist an

tschechischen Großaktionär PPF und Ende der Andienungsfrist an

MFE-Mediaforeurope

- DE/Formycon AG, Ergebnis 1H (15:00 Telefonkonferenz)

- DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 2Q

D O N N E R S T A G, 14. August 2025

05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Ergebnis 1Q

*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q

*** 07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1H (08:30 Earnings-Call)

*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1H (11:30 PK)

07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

(16:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1H

*** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1H (10:30 PK)

*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1H (15:00 Earnings-Call)

07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1H

07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1H (14:00 Earnings-Call)

07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1H

07:35 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)

07:50 DE/MBB SE, ausführliches Ergebnis 1H

07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H (10:00 Earnings-Call)

08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 2Q

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

*** 08:00 GB/BIP Monat Juni

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Juni

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 2Q

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juni

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Juli

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H

20:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, bei NABE Webinar

- DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Ergebnis 1H

(13:00 Earnings-Call)

F R E I T A G, 15. August 2025

*** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

*** 04:00 CN/Industrieproduktion Juli

*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz Juli

08:00 DE/Erwerbstätigkeit 2Q

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juli

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index August

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juli

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) August

*** 16:00 US/Lagerbestände Juni

- IT/Börsenfeiertag Italien

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2025 08:45 ET (12:45 GMT)