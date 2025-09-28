DAX23.731 +0,8%ESt505.499 +1,0%Top 10 Crypto15,14 -0,8%Dow46.167 +0,5%Nas22.368 -0,1%Bitcoin93.661 +0,3%Euro1,1687 +0,2%Öl69,94 +0,4%Gold3.774 +0,7%
WOCHENVORSCHAU/29. September bis 5. Oktober (40. KW)

26.09.25 15:54 Uhr

===

M O N T A G, 29. September 2025

*** 08:50 EE/EZB-Direktor Cipollone, Keynote und Q&O zu" Payments &

Policy in a Changing Environment"

*** 09:00 CH/BIP 2Q revidierte Daten

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September

*** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Kapitalmarkttag

*** 11:00 BE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Einleitende Bemerkungen und

Panel-Teilnahme bei Swift-Konferenz

*** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Meinungsaustausch mit BdB-Ausschuss zu

"Aktuellen Aspekten der Geldpolitik"

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September

*** 14:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei EZB-Konferenz zu

"Inflation: Drivers and Dynamics Conference 2025"

*** 19:30 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede im Rochester Institute of Technology

*** 19:30 US/St.-Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei Veranstaltung

Washington University of St. Louis

*** - FR/Totalenergies SE, Investorentag

*** - DE/Symrise AG, Pre-Close-Call 3Q

D I E N S T A G, 30. September 2025

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global September

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global September

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August

08:00 DE/Erwerbstätigkeit August

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September

*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW September

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders

*** 13:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel zu "View from the Top:

Securing Europe's financial future - Resilience, autonomy, and global impact"

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September

*** 14:50 FI/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Konferenz der finnischen Zentralbank

*** 15:00 BE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel zu "Climate action that works for you -

An agenda for competitiveness, prosperity and resilience"

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September

*** 16:00 US/Anzahl offener Stellen (Jolts) August

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September

*** 19:00 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Diskussion mit David Marsh

*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q

*** - US/New York Fed-Präsident Williams, Besuch in Syracuse

*** - US/US-Handelsbeauftragter Greers, Rede in Economic Club of New York

*** - DE/Deutsche Lufthansa AG, Ende der Urabstimmung der Vereinigung Cockpit über Streik

*** - DE/Thyssenkrupp AG, Kapitalmarkttag TKMS vor Spin-Off

M I T T W O C H, 1. Oktober 2025

*** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 3Q

*** 09:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede bei EZB-Konferenz zu Klima- und Naturschutz

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September

*** 09:55 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Interview und Panel-Teilnahme

bei Veranstaltung von Politico

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September

*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) September

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September

*** 14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 3Q

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September

*** 16:00 US/Bauausgaben August

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

- CN, HK/Börsenfeiertag China, Hongkong

*** - DE/Continental AG, Pre-Close-Call 3Q

D O N N E R S T A G, 2. Oktober 2025

07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft 3Q

*** 09:00 DE/BASF SE, Kapitalmarkttag

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise September

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August

- CN/Börsenfeiertag China

F R E I T A G, 3. Oktober 2025

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) September

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise August

*** 11:40 NL/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Symposium zur Verabschiedung von

EZB-Ratsmitglied Knot (15:50 Panel-Teilnahme EZB-Direktorin Schnabel)

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September

*** - EU/Länderrating EU (Moody's),

- CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2025 09:55 ET (13:55 GMT)