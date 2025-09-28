WOCHENVORSCHAU/29. September bis 5. Oktober (40. KW)
M O N T A G, 29. September 2025
*** 08:50 EE/EZB-Direktor Cipollone, Keynote und Q&O zu" Payments &
Policy in a Changing Environment"
*** 09:00 CH/BIP 2Q revidierte Daten
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September
*** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Kapitalmarkttag
*** 11:00 BE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Einleitende Bemerkungen und
Panel-Teilnahme bei Swift-Konferenz
*** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Meinungsaustausch mit BdB-Ausschuss zu
"Aktuellen Aspekten der Geldpolitik"
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September
*** 14:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei EZB-Konferenz zu
"Inflation: Drivers and Dynamics Conference 2025"
*** 19:30 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede im Rochester Institute of Technology
*** 19:30 US/St.-Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei Veranstaltung
Washington University of St. Louis
*** - FR/Totalenergies SE, Investorentag
*** - DE/Symrise AG, Pre-Close-Call 3Q
D I E N S T A G, 30. September 2025
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global September
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global September
07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August
08:00 DE/Erwerbstätigkeit August
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September
*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW September
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders
*** 13:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel zu "View from the Top:
Securing Europe's financial future - Resilience, autonomy, and global impact"
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September
*** 14:50 FI/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Konferenz der finnischen Zentralbank
*** 15:00 BE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel zu "Climate action that works for you -
An agenda for competitiveness, prosperity and resilience"
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September
*** 16:00 US/Anzahl offener Stellen (Jolts) August
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September
*** 19:00 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Diskussion mit David Marsh
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q
*** - US/New York Fed-Präsident Williams, Besuch in Syracuse
*** - US/US-Handelsbeauftragter Greers, Rede in Economic Club of New York
*** - DE/Deutsche Lufthansa AG, Ende der Urabstimmung der Vereinigung Cockpit über Streik
*** - DE/Thyssenkrupp AG, Kapitalmarkttag TKMS vor Spin-Off
M I T T W O C H, 1. Oktober 2025
*** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 3Q
*** 09:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede bei EZB-Konferenz zu Klima- und Naturschutz
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September
*** 09:55 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Interview und Panel-Teilnahme
bei Veranstaltung von Politico
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September
*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) September
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September
*** 14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 3Q
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September
*** 16:00 US/Bauausgaben August
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
- CN, HK/Börsenfeiertag China, Hongkong
*** - DE/Continental AG, Pre-Close-Call 3Q
D O N N E R S T A G, 2. Oktober 2025
07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft 3Q
*** 09:00 DE/BASF SE, Kapitalmarkttag
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise September
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August
- CN/Börsenfeiertag China
F R E I T A G, 3. Oktober 2025
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) September
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise August
*** 11:40 NL/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Symposium zur Verabschiedung von
EZB-Ratsmitglied Knot (15:50 Panel-Teilnahme EZB-Direktorin Schnabel)
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September
*** - EU/Länderrating EU (Moody's),
- CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea
