WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. September (37. KW)

05.09.25 17:18 Uhr

===

M O N T A G, 8. September 2025

*** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

*** 08:00 DE/Hannover Rück SE, PK anlässlich des Rückversicherungstreffens in

Monte Carlo

*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Juli

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli

08:00 DE/Stromerzeugung nach Energieträgern (einschließlich Stromim- und

-exporte) 1H

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland September

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation

(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung

auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,

EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY

*** - FR/Premierminister Bayrou stellt Vertrauensfrage wegen

Milliarden-Einsparungen im Haushalt

*** - DE/IAA Pressetag, München

D I E N S T A G, 9. September 2025

08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex August

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger grüner Bundesanleihen mit Laufzeit August 2031

im Volumen von 500 Mio EUR und 2,50-prozentiger grüner Bundesanleihe mit

Laufzeit Februar 2035 im Volumen von 1 Mrd EUR

*** 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte

*** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 1Q

M I T T W O C H, 10. September 2025

*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:30 DE/Auktion 4,75-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Juli 2040 im

Volumen von 1 Mrd EUR und 2,60-prozentiger Bundesanleihe mit

Laufzeit Mai 2041 im Volumen von 1,5 Mrd EUR

14:00 EU/Bundesbank-Vizepräsidentin Buch, Rede bei BIS Innovation Summit 2025

*** 14:30 US/Erzeugerpreise August

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

D O N N E R S T A G, 11. September 2025

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August

08:00 DE/Inlandstourismus Juli

08:00 DE/Insolvenzen Juni, 1H und Schnellindikator August

10:30 DE/Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V.,

PK: Außenhandel am Limit - Warum die Politik jetzt handeln muss

*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI

*** 12:00 FR/Arbeitslosenquote Juli

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Realeinkommen August

*** 14:30 US/Verbraucherpreise August

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und

Inflation in der Eurozone

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q

F R E I T A G, 12. September 2025

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August

*** 08:00 GB/BIP Monat Juli

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Juli

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Juli

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2025 11:19 ET (15:19 GMT)