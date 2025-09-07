WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. September (37. KW)
M O N T A G, 8. September 2025
*** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q
*** 08:00 DE/Hannover Rück SE, PK anlässlich des Rückversicherungstreffens in
Monte Carlo
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Juli
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli
08:00 DE/Stromerzeugung nach Energieträgern (einschließlich Stromim- und
-exporte) 1H
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland September
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation
(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung
auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,
EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY
*** - FR/Premierminister Bayrou stellt Vertrauensfrage wegen
Milliarden-Einsparungen im Haushalt
*** - DE/IAA Pressetag, München
D I E N S T A G, 9. September 2025
08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex August
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger grüner Bundesanleihen mit Laufzeit August 2031
im Volumen von 500 Mio EUR und 2,50-prozentiger grüner Bundesanleihe mit
Laufzeit Februar 2035 im Volumen von 1 Mrd EUR
*** 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte
*** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 1Q
M I T T W O C H, 10. September 2025
*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H
08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q
10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 11:30 DE/Auktion 4,75-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Juli 2040 im
Volumen von 1 Mrd EUR und 2,60-prozentiger Bundesanleihe mit
Laufzeit Mai 2041 im Volumen von 1,5 Mrd EUR
14:00 EU/Bundesbank-Vizepräsidentin Buch, Rede bei BIS Innovation Summit 2025
*** 14:30 US/Erzeugerpreise August
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
D O N N E R S T A G, 11. September 2025
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August
08:00 DE/Inlandstourismus Juli
08:00 DE/Insolvenzen Juni, 1H und Schnellindikator August
10:30 DE/Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V.,
PK: Außenhandel am Limit - Warum die Politik jetzt handeln muss
*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI
*** 12:00 FR/Arbeitslosenquote Juli
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Realeinkommen August
*** 14:30 US/Verbraucherpreise August
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und
Inflation in der Eurozone
22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q
F R E I T A G, 12. September 2025
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August
*** 08:00 GB/BIP Monat Juli
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Juli
*** 08:00 GB/Industrieproduktion Juli
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September
