Xiaomi Aktie News: Xiaomi tendiert am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 01.06.2022 16:22:00 Uhr die Xiaomi-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Frankfurt bei 1,45 EUR. Bei 1,46 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,42 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 1,42 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 3.593 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2021 bei 3,19 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Bei 1,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 15,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Xiaomi ließ sich am 19.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,02 CNY je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi ebenfalls 0,31 CNY je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 73.351,50 CNY – das entspricht einem Minus von 4,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.882,20 CNY in den Büchern gestanden hatten.

Am 24.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 0,769 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

