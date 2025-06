Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere zuletzt 3,1 Prozent.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 3,1 Prozent auf 6,21 EUR. Bei 6,23 EUR erreichte die Xiaomi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 101.521 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 19,11 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 1,69 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Xiaomi ließ sich am 27.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,47 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 118,99 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 82,15 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Die Xiaomi-Bilanz für Q2 2025 wird am 27.08.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,55 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Apple-Aktie mit neuer Partnerschaft: Apple bringt Apple Intelligence dank Alibaba nach China

Xiaomi-Aktie in Grün: Xiaomi mit Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn

Xiaomi-Aktie mit deutlichen Verlusten: Anleger vermissen wichtige Infos für Launch von neuem Tesla-Konkurrent