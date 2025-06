Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zeigt sich am Vormittag freundlich

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,2 Prozent auf 6,05 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:19 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 6,05 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 6,09 EUR. Bei 6,05 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.923 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 7,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). 22,28 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 1,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 72,06 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Xiaomi veröffentlichte am 27.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 118,99 Mrd. HKD – ein Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Xiaomi am 27.08.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 1,55 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Apple-Aktie mit neuer Partnerschaft: Apple bringt Apple Intelligence dank Alibaba nach China

Xiaomi-Aktie in Grün: Xiaomi mit Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn

Xiaomi-Aktie mit deutlichen Verlusten: Anleger vermissen wichtige Infos für Launch von neuem Tesla-Konkurrent