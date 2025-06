Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 3,1 Prozent auf 5,98 EUR.

Die Aktie legte um 16:00 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 3,1 Prozent auf 5,98 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,93 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.852 Xiaomi-Aktien.

Bei 7,40 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,69 EUR am 06.08.2024. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 71,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 27.05.2025. Das EPS wurde auf 0,47 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,18 HKD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 118,99 Mrd. HKD – ein Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Am 27.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,00 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie in Grün: Xiaomi mit Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn

Xiaomi-Aktie mit deutlichen Verlusten: Anleger vermissen wichtige Infos für Launch von neuem Tesla-Konkurrent

Xiaomi-Aktie gesucht: Milliardeninvestition in eigene Chips