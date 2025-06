Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Freitagmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 2,5 Prozent auf 5,95 EUR zu.

Das Papier von Xiaomi legte um 11:57 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 2,5 Prozent auf 5,95 EUR. Die Xiaomi-Aktie legte bis auf 5,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,93 EUR. Zuletzt wechselten 19.523 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 7,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 1,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 71,59 Prozent sinken.

Für Xiaomi-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Xiaomi gewährte am 27.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 118,99 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 44,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 27.08.2025 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,00 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

