YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI hat sich am 28.06.2021 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2021 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 62,330 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -18,110 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 8,03 Milliarden JPY gegenüber 2,99 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 48,280 JPY sowie einem Umsatz von 7,23 Milliarden JPY in Aussicht erwartet.

