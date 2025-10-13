Zahl beantragter Regelinsolvenzen in Deutschland +10,4% gg Vj

DOW JONES--Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland hat im September um 10,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor. Für Juli meldeten die Amtsgerichte 2.197 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Das waren 13,4 Prozent mehr als im Juli 2024.

Wer­bung Wer­bung

Die Forderungen der Gläubiger aus den im Juli gemeldeten Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte auf rund 3,7 Milliarden Euro. Im Juli 2024 hatten die Forderungen bei rund 3,2 Milliarden Euro gelegen.

Kontakt: Hans.Bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2025 02:14 ET (06:14 GMT)