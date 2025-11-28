DAX23.768 ±0,0%Est505.654 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -0,6%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.203 +0,7%Euro1,1564 -0,3%Öl63,36 -0,1%Gold4.174 +0,4%
Zahl der Studierenden steigt im Wintersemester nur leicht

28.11.25 09:21 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Im laufenden Wintersemester sind laut Statistischem Bundesamt fast genauso viele Studierende an deutschen Hochschulen eingeschrieben wie ein Jahr zuvor. Demnach sind im Wintersemester 2025/26 2,87 Millionen Studierende eingeschrieben - das sind 0,4 Prozent mehr als im vorherigen Wintersemester.

Die Zahl variiert den Angaben zufolge je nach Hochschulart: An Universitäten und Verwaltungsfachhochschulen sind weniger Studierende eingeschrieben als ein Jahr zuvor. An Fachhochschulen und Kunsthochschulen studieren dagegen mehr Menschen.

Internationale Studierende "wesentlich"

Die Zahl der Studienanfänger stieg dem Bundesamt zufolge ebenfalls nur leicht. Im Vergleich zu den vorangegangen Sommer- und Wintersemestern gibt es 0,3 Prozent mehr Studienanfänger. Das sei der vierte Anstieg in Folge. Dabei kommen regionale Sondereffekte zum Tragen - wie die Rückkehr zur neunjährigen Gymnasialzeit in Bayern.

"Wesentlicher Treiber" für den Anstieg der Erstsemesterzahlen seit 2022 seien internationale Studierende gewesen, teilte das Bundesamt weiter mit. Genaue Daten zur Anzahl ausländischer Studenten im laufenden Studienjahr liegen aber erst im Sommer 2026 vor./sat/DP/mis