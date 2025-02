Zahlenvorlage

Der norwegische Wasserstoffkonzern NEL ASA hat seine Geschäftszahlen für das zurückligende Jahresviertel präsentiert.

Im vierten Quartal 2024 erzielte NEL ein Ergebnis je Aktie in Höhe von -0,04 NOK. Analysten hatten einen Verlust von 0,047 NOK je Aktie erwartet, nachdem der Wasserstoffriese im Vergleichszeitraum des Vorjahres ein negatives EPS von -0,06 NOK gemeldet hatte.

Das EBITDA verbesserte sich im Berichtszeitraum auf minus 36 Millionen NOK, nach minus 78 Millionen NOK im vierten Quartal 2023. Besonders die Alkaline-Division trug mit einem positiven EBITDA von 19 Millionen NOK zur Stabilisierung des Unternehmens bei. Demgegenüber stand die PEM-Division mit einem negativen EBITDA von 22 Millionen NOK, was jedoch eine Verbesserung gegenüber den minus 39 Millionen NOK aus dem Vorjahr darstellt.

Der Quartalsumsatz belief sich im letzten Jahresviertel auf 450,476 Millionen NOK. Damit wurden die Schätzungen der Experten, deren Umsatzprognosen im Schnitt bei 468,6 Millionen NOK gelegen hatten, verfehlt. Für das vierte Quartal des Vorjahres hat NEL seinen Umsatz im Rahmen der aktuellen Bilanzvorlage von zuvor 500,7 Millionen NOK auf nun 437,246 Millionen NOK nach unten korrigiert.

Den Umsatz nur aus Verträgen mit Kunden bezifferte NEL für das vierte Quartal auf 416 Millionen NOK. Damit blieb dieser nahezu unverändert im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als er 412 Millionen NOK betragen hatte. Das Unternehmen verzeichnete im abgelaufenen Jahresviertel laut Pressemitteilung eine solide Auftragslage mit einem Auftragseingang von 148 Millionen NOK, was einer Steigerung von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Im jüngst abgelaufene Fiskaljahr lag das Ergebnis von NEL bei -0,15 NOK je Aktie. Analysten waren im Schnitt von einem Verlust in Höhe von 0,199 NOK je Aktie ausgegangen. Im vorigen Fiskaljahr war ein Verlust von 0,520 NOK je Aktie angefallen.

Auf der Umsatzseite erwarteten die Experten 1,54 Milliarden NOK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr - ebenfalls korrigierte - 1,43 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten. Tatsächlich lag der Jahresumsatz von NEL für 2024 bei 1,49 Milliarden NOK.

Håkon Volldal, CEO von NEL ASA, zeigte sich in der Pressemitteilung trotz der weiterhin bestehenden Verluste optimistisch: "Ich bin erfreut, dass unsere Geschäftsergebnisse 2024 weiterhin eine positive Entwicklung zeigen. Seit 2022 haben wir unsere Umsätze nahezu verdoppelt, die EBITDA-Verluste um 60 Prozent gesenkt und den Cash-Burn erheblich reduziert", wird er dort zitiert.

Für 2025 plant NEL ASA eine Senkung der Investitionen um 50 Prozent, ohne dabei Kompromisse bei technologischen Entwicklungen oder der strategischen Ausrichtung einzugehen. Die Produktionskapazität sei bereits zu Jahresbeginn 2025 hoch, sodass das Unternehmen von früheren Investitionen profitieren könne. Zudem erwartet Volldal eine stärkere Auftragslage im Vergleich zu 2023 und 2024: "Ich bin überzeugt, dass NEL zu den führenden Elektrolyseur-OEMs gehören wird, basierend auf unseren bewährten Plattformen und der neuen Generation an Technologien."

An der Börse in Oslo ging die NEL-Aktie am Vortag mit einem Verlust von 2,63 Prozent auf 2,22 NOK aus dem Handel. Am Mittwoch steigt das Papier um 4,85 Prozent auf 2,333 NOK.

Redaktion finanzen.net