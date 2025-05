Zahlreiche Kundgebungen zum 1. Mai in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Zum Tag der Arbeit rufen die Gewerkschaften und andere Organisationen zu Hunderten Kundgebungen und Veranstaltungen in ganz Deutschland auf. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) will unter dem Motto "Mach dich stark mit uns!" an die Beschäftigten appellieren, sich für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen. Auf einer zentralen Kundgebung in Chemnitz will die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi sprechen. Im Jahr 1890 wurde der 1. Mai als "Kampftag der Arbeiterbewegung" begründet. Bis heute wird an dem Tag international Protest zum Ausdruck gebracht. In Deutschland ist der Tag der Arbeit gesetzlicher Feiertag./bw/DP/zb