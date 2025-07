Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 27,92 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 27,92 EUR. In der Spitze büßte die Zalando-Aktie bis auf 27,77 EUR ein. Bei 28,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 270.612 Zalando-Aktien.

Bei 40,08 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,55 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,14 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,08 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Zalando gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Zalando dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2025 1,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

