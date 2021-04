Zalando-Aktie aktuell: Zalando stärker

Aktien in diesem Artikel Zalando 88,18 EUR

0,71% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 88,36 EUR zu. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 88,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 87,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 73.642 Zalando-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.04.2020 (40,08 EUR).

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 105,63 EUR für die Zalando-Aktie. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 1,17 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Zalando ist ein Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle. Zalando’s Angebot aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik reicht von bekannten Trendmarken und gefragten Designerlabels bis hin zu lokalen Labels. Insgesamt arbeitet Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und ist in 17 Ländern auf dem europäischen Markt aktiv.

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im März

T. Rowe Price: Diese europäischen Aktien werden von einer Erholung nach der Corona-Krise profitieren

Social Chain-Aktie: Viel günstiger als der Sektor

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images