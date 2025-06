Zalando Aktie News: Zalando verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Blick auf Zalando-Kurs

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 28,10 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 28,10 EUR. Die Zalando-Aktie sank bis auf 28,01 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 246.016 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 42,63 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.06.2024 bei 20,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 39,60 EUR.

Am 06.05.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,95 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,29 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

