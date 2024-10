Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagnachmittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 30,82 EUR zu.

Das Papier von Zalando konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 30,82 EUR. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 30,82 EUR zu. Bei 30,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 473.684 Zalando-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,82 EUR) erklomm das Papier am 17.10.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,00 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 48,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,93 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 06.08.2024. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,22 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 30.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2024 0,979 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

