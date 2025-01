Zalando Aktie News: Zalando zieht am Nachmittag an

Kurs der Zalando

Die Aktie von Zalando zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 33,35 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 33,35 EUR. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 33,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,78 EUR. Bisher wurden via XETRA 584.338 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.12.2024 markierte das Papier bei 35,87 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.01.2024 (18,04 EUR). Mit Abgaben von 45,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 37,35 EUR.

Am 05.11.2024 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,39 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,06 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

