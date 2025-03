Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Zalando. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 31,36 EUR.

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 31,36 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,29 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.520 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.06.2024 bei 20,26 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 35,40 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 38,55 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 06.03.2025. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,30 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 1,31 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende schwächer

Montagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX liegt im Plus