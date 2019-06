DWS-Aktie legt zu: Goldman startet DWS mit 'Buy'

Der Markt habe die Fähigkeit der Deutsche-Bank -Fondstochter, ihre Aufwand-Ertrag-Relation kurzfristig weiter zu senken, bislang übersehen, schrieb Analystin Roberta De Luca in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das laufende Jahr werde wohl zu einem positiven Wendepunkt. Die DWS -Aktie zeichne sich zudem durch eine Dividendenrendite von 5,6 Prozent aus.

Die DWS-Aktie legt im Handel am Dienstag zu und gewinnt zwischenzeitlich 3,51 Prozent auf 30,66 Euro.

