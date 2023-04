CANCOM-Aktie abgestraft: Deutsche Bank Research stuft CANCOM ab

Der IT-Dienstleister CANCOM habe einiges an Hausaufgaben zu erledigen, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf die endgültigen Geschäftszahlen. Dabei hob er vor allem die schwache operative Entwicklung im vergangenen Jahr hervor, wobei der Rückgang des Betriebsergebnisses sich im zweiten Halbjahr trotz Umsatzzuwächsen noch beschleunigt habe.

Im XETRA-Handel verliert die CANCOM-Aktie zeitweise 2,73 Prozent auf 30,64 Euro.

