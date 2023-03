CANCOM-Aktie deutlich unter Druck: CANCOM will 2023 Umsatz und operativen Gewinn verbessern

Außerdem soll der operative Gewinn wieder zulegen. Beim Erlös werde 2023 ein Anstieg zwischen rund 2 und circa 7,5 Prozent auf 1,32 bis 1,39 Milliarden Euro erwartet, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in München mit. Im vergangenen Jahr legte der Umsatz - wie bereits bekannt - lediglich um ein halbes Prozent auf 1,29 Milliarden Euro zu. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll auf 114 Millionen Euro bis 124 Millionen Euro steigen, nachdem er im vergangenen Jahr um rund 14 Prozent auf 105 Millionen Euro gefallen war. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Experten hatten für CANCOM bislang beim Umsatz und operativen Gewinn im Schnitt ein Ergebnis am oberen Rand der Spanne auf dem Zettel.

Jefferies belässt CANCOMauf 'Buy' - Ziel 44 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CANCOM auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der IT-Dienstleisterrwarte 2023 den Beginn einer Erholung, schrieb Analyst Martin Comtesse am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Mittelpunkt der Zielspanne für das operative Ergebnis liege aber 5 Prozent unter dem Marktkonsens.

Die CANCOM-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 8,32 Prozent auf 28,88 Euro.

MÜNCHEN (dpa-AFX) und NEW YORK (dpa-AFX Broker)

