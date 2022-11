Bechtle-Aktie unter Druck: Exane senkt den Daumen - CANCOM-Aktie weniger im Minus

So geht es im XETRA-Handel zeitweise 5,51 Prozent auf 34,65 Euro abwärts. Die Anteilsscheine des IT-Dienstleisters bleiben damit in Sichtweite ihres Jahrestiefs von 32,57 Euro in einer Seitwärtsbewegung. Analyst Martin Jungfleisch von Exane BNP Paribas hatte seine "Outperform"-Empfehlung gestrichen und das Kursziel auf 41 Euro gesenkt. Er ist skeptisch für das Ergebniswachstum 2023 und liegt mit seiner Schätzung für den Vorsteuergewinn um 4 Prozent unter dem Konsens. Langfristig bleibt er aber optimistisch angesichts struktureller IT-Nachfrage, des zunehmenden Outsourcing-Trends und der Marktkonsolidierung.

Bei CANCOM stutzte Jungfleisch das Kursziel auf 32 Euro und bleibt "Neutral". Er begründet dies mit der schlechteren Berechenbarkeit der Margenentwicklung. Zudem müsse CANCOM verlorenes Anlegervertrauen wieder aufbauen. CANCOM verlieren am Montag via XETRA zeitweise 1,60 Prozent auf 28,34 Euro.

Im Jahr 2022 hatten CANCOM bis zu 61 Prozent verloren. Für Bechtle ging es in der Spitze um 48 Prozent abwärts.

