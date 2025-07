Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 39,10 EUR abwärts.

Die Bechtle-Aktie notierte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 39,10 EUR. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,04 EUR nach. Bei 39,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.518 Bechtle-Aktien.

Am 12.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 26,50 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,704 EUR belaufen. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 46,69 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 09.05.2025. In Sachen EPS wurden 0,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,46 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,88 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bechtle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bechtle-Aktie gibt aber nach: Bechtle kauft in Spanien IT-Dienstleister zu

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 5 Jahren eingebracht