Nikola-Aktie bricht ein: Nikola vergrößert Netto-Verlust erheblich

Nikola hat am Dienstag nach dem Handelsende an der Wall Street die Ergebnisse des zweiten Quartals 2020 veröffentlicht.

Der Netto-Verlust wurde demnach von 16,7 Millionen US-Dollar in Q2 2019 auf 86,643 Millionen US-Dollar vergrößert. Das bereinigte EBITDA beläuft sich laut Mitteilung auf -46,987 Millionen US-Dollar.

In der offiziellen Aussendung des Tesla-Konkurrenten meldet sich CEO Mark Russell zu Wort: "Im zweiten Quartal 2020 hat Nikola vorgegebene Meilensteine auf unserem Weg auf dem weltweiten Schwerlastmarkt der emissionsfreien Transporte führend zu werden erreicht."

Doch die Corona-Pandemie verschonte auch Nikola nicht: So sei es zu Störungen in der Lieferkette gekommen und man arbeite aktuell noch darauf die Produktionszeiten wieder zu verringern. Dennoch heißt es in der Pressemitteilung jedoch: "Derzeit glauben wir, dass die langfristigen Ziele von Nikola von COVID-19 nicht wesentlich beeinflusst werden".

Die an der NASDAQ notierte Nikola-Aktie spricht jedoch eine andere Sprache: Im Handel geht es zwischenzeitlich 8,46 Prozent auf 35,56 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nikola