Börseneinsteiger Nikola: Darum hält JPMorgan die Nikola-Aktie für langfristige Anleger für attraktiv

JPMorgan-Analyst Paul Coster hat eine Kaufempfehlung für die Aktie des Automobilherstellers Nikola ausgesprochen, wie unter anderem Yahoo Finance berichtete. Noch am selben Börsentag kletterte die Aktie über JPMorgans Kursziel von 45 US-Dollar. Die erfolgreiche Umsetzung der mehrjährigen Wachstumsstrategie, im Zuge derer das Unternehmen 2027 eine Ertragskraft von etwa 1,7 Milliarden US-Dollar vor Abzug der Steuern aufweisen will, sei dabei nicht vollständig in das Wertpapier eingepreist, so Coster. So gebe es in der Zukunft eine Vielzahl an potenziellen Erfolgschancen für das Unternehmen, etwa die noch ausstehende Ankündigung eines Fertigungspartners für den Bau des Pick-ups-Trucks Badger, den Nikola als Reaktion auf Teslas Cybertruck herstellen lassen will. Aber auch der geplante Bau von Wasserstofftankstellen und potenziell beschleunigte Implementierungspläne für den bereits angekündigten Brennstoffzellen-Sattelzug sowie die damit verbundene schnellere Übernahme der Wasserstoff-Infrastruktur in den USA können sich laut Coster positiv auf den Aktienpreis auswirken.

Zwar bezeichnete Coster Nikolas Wertpapier als "Story-Aktie", deren Wert eher die erwartete Outperformance oder eine positive Berichterstattung widerspiegelt als das Vermögen oder Einkommen, wenn das Unternehmen aber nach Plan arbeite und das Bereitstellen der Aktie ein Gleichgewicht zwischen Risiko und Ertrag aufweise, sei er optimistisch gestimmt. Sollte der Automobilhersteller aber nicht planmäßig arbeiten oder seinen Vorsprung durch Mitbewerber einholen lassen, könne JPMorgan seine positive Einstellung auch schnell wieder revidieren. Ein hohes Risiko sehe Coster darin, dass Nikola berechtigt ist, sein Eigenkapital auszugeben und dies neben dem Anhäufen von Schulden wahrscheinlich auch tun werde, um das Unternehmenswachstum zu finanzieren.

Nur wenige Stunden nach der Neubewertung durch Coster hat Nikola-Gründer Trevor Milton auf seinem Twitter-Account ein Video vom Brennstoffzellen-Sattelzug des Unternehmens geteilt. Nach der erstmaligen Ankündigung Anfang Juni kam es zur vermehrten Berichterstattung über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Produktpaletten von Nikola und Tesla. Milton teilt auf seinem Twitter-Account regelmäßig neue Fahrzeugdesigns. Erst kürzlich erklärte er im Interview mit Yahoo Finance, dass er mit dem Badger den Ford F-150 angreifen wolle.

