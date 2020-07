Cyber-Truck-Alternative: Nikola nimmt Vorbestellungen für noch nicht existenten Pick-up-Truck gegen Kaution an

• Ankündigung aufgrund von Unmut über Tesla-Design• Reservierung nach Kautionszahlung von 250 bis 5.000 US-Dollar möglich• Nikola-Event im Dezember angekündigt

Bevor Tesla im Dezember 2019 seinen umstrittenen elektrischen Cybertruck präsentierte, hatte Trevor Milton, Gründer des Konkurrenzunternehmens Nikola, das eigens kreierte Design eines Pick-up-Trucks veröffentlicht und Tesla-CEO Elon Musk via Twitter vorgeschlagen, dieses als Vorlage für den angekündigten Cybertruck nutzen zu können, da Nikola nicht plane, selbst einen Pick-up zu produzieren.



Hey @elonmusk we don't build cars or trucks, but I'm happy to donate this truck design if your team wants to hit a broader market. My team designed it just in case and I'm happy to let you build it since we won't. Let me know and we can talk pic.twitter.com/c5PaHFXTEe