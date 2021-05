Yellen: Hohe Staatsausgaben könnten zu etwas höheren Zinsen führen

"Es kann sein, dass die Zinssätze etwas steigen müssen, um sicherzustellen, dass unsere Wirtschaft nicht überhitzt, auch wenn die zusätzlichen Ausgaben im Verhältnis zur Größe der Wirtschaft relativ gering sind", sagte Yellen in einem Interview mit "Atlantic", das am Dienstag veröffentlicht wurde. Es könne so zu einigen "sehr bescheidenen" Erhöhungen der Leitzinsen kommen.

US-Notenbankpräsident Jerome Powell hat bisher noch keine klaren Signale für eine restriktivere Geldpolitik gegeben. An den Finanzmärkten wird jedoch angesichts der stark wachsenden Wirtschaft zunehmend ein Inflationsanstieg erwartet. Yellen war die Vorgängerin von Powell an der Spitze der Notenbank.

