Zukauf: Director vergrößert Depot um Douglas-Aktien

Wie sich die Douglas-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Douglas meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 28.03.2025. Am 31.03.2025 wurde der Handel mit Douglas-Anteilen gemeldet. Im Portfolio von Douglas-Aufsichtsrat Kreke, Dr. Henning kam es am 28.03.2025 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 12.500 Aktien zu jeweils 10,60 EUR hinzu. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 0,10 Prozent auf 10,61 EUR zu.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Douglas zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um 0,70 Prozent auf 10,72 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 520 Douglas-Aktien den Besitzer. Die Marktkapitalisierung von Douglas beziffert sich unterdessen auf 1,14 Mrd. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 107.692.312 Anteilsscheine.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 27.03.2025 statt. Kreke, Dr. Henning erhöhte sein Engagement um 25.000 Douglas-Papiere zu jeweils 10,80 EUR.

