Zukauf: Director vergrößert Depot um sino-Aktien

sino meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 06.02.2024. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 07.02.2024 ein. Am 06.02.2024 baute MMI Leisure & Capital Management GmbH, in enger Beziehung, sein Depot um 802 Aktien aus. MMI Leisure & Capital Management GmbH bezahlte 33,50 EUR je Anteilsschein. Bei der sino-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 33,00 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der sino-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 33,70 EUR. Aktuell ergibt sich für sino eine Börsenbewertung in Höhe von 81,35 Mio. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 2.337.500 Papiere.

Zuvor meldete sino, dass MMI Leisure & Capital Management GmbH am 05.02.2024 ein Eigengeschäft tätigte. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 3.405 Papiere zu jeweils 33,50 EUR.

