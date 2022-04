Shopify offenbar an Tech-Startup Deliverr interessiert

• Deliverr erhält eine Unternehmensbewertung von zwei Milliarden US-Dollar• Zukauf von Deliverr könnte Shopify dabei helfen, in Fulfillment-Services zu expandieren• Shopify-Aktie verliert seit Jahresbeginn deutlich an Wert

Startup Deliverr

Verbraucher von heute sind durch große Online-Marktplätze wie Amazon daran gewöhnt, dass sie ihre bestellten Produkte innerhalb kürzester Zeit erhalten - und das ganz ohne zusätzliche Kosten. Dies führt jedoch auch dazu, dass viele Online-Händler auf anderen Marktplätzen in die Bredouille kommen, da sie oftmals nicht in der Lage sind, ihre Produkte in solch knapper Zeit kosteneffizient bis vor die Haustür der Kunden zu liefern. An dieser Stelle kommt das Startup Deliverr ins Spiel, wie das Unternehmen auf der eigenen Website erklärt. "Unser Ziel ist es, jedem Händler, unabhängig von seiner Größe, die Möglichkeit zu geben, seine Kunden mit einer schnellen und kosteneffizienten Lieferung zu begeistern." Derzeit verfügt das Unternehmen über drei Büros, in denen mehr als 250 Teammitglieder arbeiten. Bloomberg zufolge wurde das Startup erst im November 2021 nach in einer mit 250 Millionen US-Dollar von Tiger Global angeführten Finanzierungsrunde mit zwei Milliarden US-Dollar bewertet.

Shopify ist an Kauf interessiert

Wie Bloomberg außerdem berichtet, soll nun das kanadische Unternehmen Shopify daran interessiert sein, das US-amerikanische Startup zu kaufen. An diese Informationen sei Bloomberg über mit der Angelegenheit vertraute Personen gelangt, die jedoch nicht genannt werden wollten, da die Angelegenheit nicht öffentlich ist. Sollte Shopify Deliverr tatsächlich aufkaufen, könnte dieser Schritt dem kanadischen E-Commerce-Unternehmen helfen, im Bereich Fulfillment-Services zu expandieren. Deliverrs Software wäre eine Ergänzung für Shopifys abonnementbasierte Software, mit der jeder einen Online-Shop einrichten kann. Außerdem würde es sich dabei um die bisher größte Übernahme von Shopify handeln. Eine Entscheidung sei bisher jedoch noch nicht gefallen.

Shopify-Aktie performt zuletzt schlechter

Während die Shopify-Aktie im Zuge des mit der Corona-Pandemie einhergehenden Online-Handel-Booms einen regelrechten Höhenflug erlebte, sieht die Performance der Aktie nun, da die COVID-Bedenken und -Einschränkungen immer mehr nachlassen, zuletzt schlechter aus. Seit Beginn des Jahres 2022 hat die Aktie rund 69 Prozent ihres Wertes verloren (Stand 27.04.2022). Die Logistik könnte mit dem Zukauf von Deliverr also durchaus ein wünschenswerter neuer Wachstumsmarkt für das Unternehmen sein.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mtkang / Shutterstock.com, Ali Jabber / Shutterstock.com