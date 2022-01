Zynga-Aktie +46 Prozent: Take-Two will Zynga kaufen - Take-Two-Aktie tiefrot

Der Spiele-Entwickler Zynga ist vom Höhepunkt seines Erfolgs mit "Farmville" weit entfernt - dennoch ist er dem Konkurrenten Take-Two fast 13 Milliarden Dollar wert. Der Konzern hinter großen Titeln wie "Grand Theft Auto" und "Civilization" ist bereit, für Zynga einen Aufpreis von knapp zwei Dritteln auf den jüngsten Aktienkurs zu zahlen. Alle ausstehenden Zynga-Aktien sollen zum Preis von je 9,86 US-Dollar gekauft werden, teilten die Unternehmen am Montag in New York und San Francisco mit. Dabei sollten ungefähr zwei Drittel des Betrages in Take-Two-Anteilen sowie 3,50 Dollar in bar bezahlt werden. Der Kaufpreis entspreche einer Prämie von 64 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am vergangenen Freitag, hieß es. Das Unternehmen werde damit auf einen Wert von 12,7 Milliarden Dollar (11,2 Mrd Euro) geschätzt.

Das Geschäft der Unternehmen ergänzt sich: Take-Two will stärker auf Smartphones Fuß fassen, Zynga schien nicht über das Genre lockerer Freizeitspiele hinauszukommen. Take-Two erhofft sich durch den Zukauf Kostenersparnisse von rund 100 Millionen Dollar jährlich innerhalb der ersten zwei Jahre nach Abschluss. Der Deal soll noch im ersten Quartal von Take-Twos Geschäftsjahr 2023 in trockenen Tüchern sein. Die Aktionäre beider Unternehmen sowie die Behörden müssen dem Vorhaben noch zustimmen.

Zynga erlebte seine Blütezeit vor gut einem Jahrzehnt, als die bunte Bauernhof-Simulation "Farmville" zu einem Hit auf Facebook wurde. Mit dem Wechsel der Facebook-Nutzer vom Browser im Computer auf Smartphones musste auch Zynga sich umstellen - erreichte mit seinen Spielen jedoch nicht mehr den einstigen Kultstatus. Das dritte Quartal vergangenen Jahren schloss die Firma aus San Francisco mit einem Verlust von 42 Millionen Dollar bei 705 Millionen Dollar Umsatz ab. Die Zynga-Aktie springt an der NASDAQ zeitweise 46,33 Prozent hoch auf 8,79 US-Dollar. Für das Take-Two-Papier geht es derweil 11,99 Prozent abwärts auf 144,87 US-Dollar.

