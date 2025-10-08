DAX24.547 +0,7%Est505.632 +0,3%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto16,93 -0,8%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.505 +1,2%Euro1,1636 -0,2%Öl66,42 +1,1%Gold4.038 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T BMW 519000 D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Diginex A40PU6
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: DAX fester -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Steyr Motors: Spannung baut sich auf Steyr Motors: Spannung baut sich auf
Kooperation mit NVIDIA: Steht die Hitachi-Aktie vor neuen Impulsen? Kooperation mit NVIDIA: Steht die Hitachi-Aktie vor neuen Impulsen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

Zukunft des ICC Berlin: Nur noch eine Bieter-Gruppe im Rennen

08.10.25 13:20 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Suche nach einem Investor für das Internationale Congress Centrum (ICC) setzt der Berliner Senat alles auf eine Karte. Wie die Wirtschaftsverwaltung mitteilte, wird das Konzeptverfahren mit einer Bieter-Gruppe bestehend aus mehreren Unternehmen fortgeführt. "Bis voraussichtlich Ende April 2026 wird das Konsortium im engen Austausch mit der Jury im Rahmen einer Dialogphase ein Nutzungskonzept für das ICC Berlin erarbeiten" hieß es in der Mitteilung. Im Juli 2026 solle eine Vergabeempfehlung ausgesprochen werden.

Wer­bung

Welche Unternehmen dem Konsortium angehören, teilte die Wirtschaftsverwaltung nicht mit. "Das Konsortium vereint Unternehmen aus den Bereichen Bauwesen, Architektur, Projektentwicklung und Gebäudetechnik mit einem jeweils starken Berlin-Bezug, hieß es lediglich. Das Konsortium verfüge über "die notwendige Erfahrung, um ein komplexes Gebäude wie das ICC - auch unter Berücksichtigung von Denkmalschutz und Schadstoffsanierung - zukunftsfähig zu entwickeln".

Konsortium soll bei Zuschlag Gebäude nicht nur sanieren

Das geplante Nutzungskonzept soll sich an den Leitlinien Kunst, Kultur, Kreativwirtschaft, Innovation, Technologie sowie Kongress- und Veranstaltungswesen orientieren. Andere Bewerber hätten die Anforderungen im Teilnahmewettbewerb nicht in ausreichendem Maß erfüllt und seien daher nicht zur nächsten Runde zugelassen worden.

Ziel des Konzeptverfahrens ist es, einen geeigneten Betreiber für das ICC zu finden. Im Falle eines Zuschlags verpflichten sich die Bieter, das Gebäude zu sanieren, zu renovieren, gegebenenfalls umzubauen und anschließend zu eröffnen sowie dauerhaft mit einem tragfähigen Konzept zu betreiben. Auf dem Grundstück Messedamm 9 soll ein Gebäude errichtet werden. Die Grundstücke verbleiben im Eigentum des Landes Berlin und sollen im Rahmen eines Erbbaurechts für 99 Jahre vergeben werden./nif/DP/men