Zurückhaltung in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Index-Bewegung

Der ATX notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Werte in diesem Artikel

Um 09:09 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,43 Prozent auf 3.556,50 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 113,127 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3.571,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3.571,94 Punkten am Vortag.

Bei 3.551,26 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 3.571,94 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,564 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 05.03.2024, wurde der ATX mit 3.370,51 Punkten berechnet. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 05.01.2024, bei 3.430,08 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.04.2023, den Wert von 3.169,72 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 4,23 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 3.577,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3.305,62 Zählern.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 0,79 Prozent auf 44,85 EUR), Lenzing (+ 0,45 Prozent auf 33,75 EUR), OMV (+ 0,45 Prozent auf 45,10 EUR), Österreichische Post (+ 0,31 Prozent auf 32,15 EUR) und Verbund (+ 0,23 Prozent auf 66,70 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-1,87 Prozent auf 18,86 EUR), Raiffeisen (-1,46 Prozent auf 18,85 EUR), BAWAG (-1,27 Prozent auf 58,35 EUR), Erste Group Bank (-1,09 Prozent auf 41,81 EUR) und CA Immobilien (-0,88 Prozent auf 31,70 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 29.382 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 22,686 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,27 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net