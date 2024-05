Zuversicht in Paris: CAC 40 mittags im Aufwind

CAC 40-Performance im Fokus

Das macht das Börsenbarometer in Paris aktuell.

Der CAC 40 erhöht sich im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,87 Prozent auf 8.146,13 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,491 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8.093,62 Zählern und damit 0,222 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8.075,68 Punkte).

Bei 8.089,28 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8.157,48 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 2,13 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 08.04.2024, einen Stand von 8.119,30 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 08.02.2024, mit 7.665,63 Punkten bewertet. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 08.05.2023, den Stand von 7.440,91 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,17 Prozent zu. Bei 8.253,59 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7.281,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 9.514.039 Aktien gehandelt. Mit 388,979 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Im CAC 40 präsentiert die Stellantis-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Engie (ex GDF Suez) lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,79 Prozent.

Redaktion finanzen.net