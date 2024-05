DAX klettert zum Handelsschluss -- US-Börsen uneinheitlich -- Uber mit roten Zahlen -- BMW mit niedriger Marge -- Siemens Energy erhöht Prognose -- Apple, AUTO1, Munich Re, Rivian, Reddit im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Mittwoch unentschlossen. Der DAX eröffnete nahezu genau auf Vortagesniveau, konnte jedoch kurz darauf bereits Gewinne verbuchen und stieg auch anschließend weiter. Am Nachmittag fiel er an die Nulllinie zurück, konnte sich dann aber wieder berappeln. Letztendlich stand das Börsenbarometer 0,37 Prozent höher bei 18.498,38 Zählern. Der TecDAX stieg zum Handelsstart minimal und bewegte sich am Vormittag zunächst leicht im Plus. Anschließend rutschte er jedoch auf negatives Terrain, wo er den Handelstag 0,32 Prozent tiefer bei 3.348,50 Zählern beendete. Anleger am deutschen Markt wurden heute von einer frischen Welle der Bilanzflut überrollt, zahlreiche deutsche Konzerne aus der ersten und zweiten Reihe haben ihre Bücher geöffnet. Am Morgen achteten die Anleger zudem auf Produktionsdaten aus der deutschen Industrie, nachdem tags zuvor Auftragszahlen abermals Enttäuschung hervorgerufen und die schwierige Lage der Industrie untermauert hatten. Nun zeigte sich auch die deutsche Produktion im März schwach.



Die europäischen Börsen bewegten sich am Mittwoch stärker. Der EURO STOXX 50 stand zur Eröffnung etwas höher und zeigte sich auch weiterhin im Plus. Bis zum Handelsschluss kletterte er um 0,44 Prozent auf 5.038,17 Punkte. Von den Vorlagen kamen keine nennenswerten Impulse: In den USA traten die Indizes mehr oder weniger auf der Stelle, und in Asien ging es unter Führung von Tokio überwiegend leicht abwärts.





An den US-Börsen bewegten sich die Märkte am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen. Der Dow Jones Index kämpfte sich auf grünes Terrain vor und schloss mit einem Plus von 0,44 Prozent bei 39.055,53 Punkten. Der NASDAQ Composite schloss unterdessen mit Verlusten und gab schlussendlich 0,18 Prozent auf 16.302,76 Zähler nach. Im Handel wurde weiterhin über die Aussagen von Neel Kashkari, dem Präsidenten der Federal Reserve Bank von Minneapolis, diskutiert. Er äußerte sich dahingehend, dass das starke Wirtschaftswachstum und die anhaltende Inflation Gründe für die Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus auf absehbare Zeit seien. Angesichts der Tatsache, dass viele Verbraucher und Unternehmen aufgrund der niedrigen Zinsen verschuldet seien, könne es länger dauern, bis sich die restriktivere Geldpolitik der Fed auf die Realwirtschaft auswirke. Kashkari schloss sogar eine Zinserhöhung als nächsten Schritt nicht vollständig aus.