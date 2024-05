Bitcoin DeFi

Neuer Tages-Rekord: Runes-Protokoll führt zu über 1,6 Millionen BTC-Transaktionen

08.05.24 22:59 Uhr

Das Bitcoin-Netzwerk scheint an Beliebtheit zu gewinnen - Ende April wurde die Marke von 1,6 Millionen Transaktionen an einem Tag erreicht, was zu diesem Zeitpunkt die größte Anzahl an Transaktionen an einem Tag darstellte. Die hohe Anzahl von Transaktionen könnte mit einer neuen Erweiterung, den Bitcoin Runes, in Verbindung stehen.

• Über 1,6 Millionen BTC-Transaktionen an einem Tag

• Runes machten über 80 Prozent der Transaktionen aus

• Neue DeFi-Anwendungen durch neues Protokoll möglich



Bitcoin Runes treiben Transaktionen Laut Daten von Blockchain.com hat die Kryptowährung Bitcoin am 23. April 2024 die bisher größte Zahl an bestätigten Zahlungen erreicht. Kurz nach dem langersehnten Halving am 20.04.2024 wurde die Zahl von 1,6 Millionen Transaktionen an einem Tag überschritten, was einen neuen Rekord darstellt. Wie Cointelegraph mutmaßt, könnte die außergewöhnlich hohe Anzahl an Transaktionen mit der neuen Runes Anwendung von Bitcoin zusammenhängen, die seit dem 21.04.2024 verfügbar ist. Laut Daten der Analyseplattform Dune Analytics entfielen am 23.04.2024 über 81 Prozent aller Bitcoin-Transaktionen auf Runes. Anschließend fiel der Anteil von Runes und normale Bitcoin-Transaktionen machten wieder den Großteil der Transaktionen aus. DeFi-Erweiterungen für Bitcoin Runes stellen eine neue innovative Erweiterung der Bitcoin Blockchain dar, mit der Nutzer die BTC-Blockchain für Smart Contracts nutzen können. Durch die Erweiterung beschränken sich Bitcoin-Transaktionen nicht nur auf den Transfer von Bitcoin, sondern ermöglichen die Kreierung und Verwaltung einer Reihe von DeFi-Funktionen, was eine Reihe von neuen Anwendungen für die BTC-Blockchain mit sich bringt. Bitcoin Layer-2-Netzwerk könnte profitieren Laut Andre Serrano, Produkt- und Partnerschaftsmanager bei Stacks, könnten Bitcoin Runes positive Auswirkungen auf Bitcoin-Layer-2-Netzwerke haben. "Es wird eine Menge Vermögenswerte auf [Bitcoin] L1 geben, was die Transaktionsgebühren in die Höhe treiben wird", sagte Serrano gegenüber Cointelegraph. Dies könnte dazu führen, dass eine beträchtliche Anzahl von Nutzern und Aktivitäten auf das Layer-2-Netzwerk ausgelagert wird, was dadurch an größerer Bedeutung gewinnen könnte. Redaktion finanzen.net

