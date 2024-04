Skalierung

Die Layer-2-Netzwerke von Ethereum haben in jüngster Zeit eine beispiellose Zunahme der Nutzerzahlen erfahren, was vor allem auf die jüngsten Upgrades und die verbesserten Transaktionsbedingungen zurückzuführen ist. Doch was sind Layer-2-Netzwerke und wie funktionieren sie?

• Layer-2-Netzwerke sind erweiterte Lösungen auf der Ethereum-Blockchain

• Verbesserung der Transaktionsgeschwindigkeit und Reduzierung der Kosten

• Starke Zunahme der Nutzerzahlen und gebundenes Kapital auf Rekordhoch

Was sind Layer-2-Netzwerke?

Layer-2-Netzwerke (L2) sind fortgeschrittene technologische Lösungen, die darauf abzielen, die Skalierbarkeitsprobleme von Ethereum, einem führenden Layer-1-Blockchain-Netzwerk (L1), zu adressieren. Ethereum, berühmt für seine Fähigkeit, smarte Verträge zu verarbeiten, leidet unter geringer Transaktionsgeschwindigkeit und hohen Kosten, insbesondere in Zeiten hoher Netzwerkaktivität. Dies ist auf das grundlegende Design zurückzuführen, das Sicherheit und Dezentralisierung über Skalierbarkeit stellt, wodurch das Netzwerk auf etwa 15 bis 30 Transaktionen pro Sekunde begrenzt wird und Transaktionskosten (Gasgebühren) in hochfrequenten Zeiten stark ansteigen können, wie Ledger in einem Online-Beitrag berichtet.

Layer-2-Netzwerke sind also sekundäre Rahmenwerke, die auf der Haupt-Blockchain aufbauen und durch verschiedene Methoden wie Rollups, Sidechains und State Channels deren Last verarbeiten, wie Chainlink in einem Online-Beitrag erläutert. Sie ermöglichen es, viele Transaktionen außerhalb der Hauptkette zu verarbeiten und dann zusammengefasst als eine einzige Transaktion zur Hauptkette zurückzukehren, wodurch Netzwerkkapazität erhöht und Transaktionskosten gesenkt werden. Beispiele für solche Technologien sind Optimistic Rollups, Zero-Knowledge Rollups und Payment Channels, die alle darauf abzielen, die Geschwindigkeit und Kosten durch off-chain Transaktionsverarbeitung zu verbessern, wie es weiter heißt.

Unterschiede und Vorteile von Layer-2-Netzwerken

Jedes Netzwerk hat seine eigene spezielle Technologie und Herangehensweise, um die Effizienz und Funktionalität zu verbessern. So zeichnet sich Polygon durch seine hohe Transaktionsrate und niedrige Kosten aus und setzt auf eine Proof-of-Stake-Konsens-Methode (PoS), wie thirdweb in einem Beitrag berichtet. Diese Lösung hat sich als eine der bekanntesten Layer-2-Optionen etabliert und bietet eine robuste Plattform für Entwickler und Benutzer.

Arbitrum One und Optimism nutzen hingegen beide Optimistic Rollups, eine Technologie, die eine effiziente Verarbeitung einer hohen Anzahl von Transaktionen ermöglicht, wie es weiter heißt. In diesen Netzwerken ist nur dann eine Überprüfung erforderlich, wenn ein Betrugsverdacht besteht. Dies vereinfacht die Integration von Smart Contracts erheblich und fördert eine breitere Anwendung dieser Technologie.

zkSync setzt auf Zero-Knowledge Rollups, die nicht nur die Skalierbarkeit verbessern, sondern auch durch kryptographische Nachweise die Sicherheit der Transaktionen erhöhen, so thirdweb. Diese Methode gewährleistet, dass die Validität der Transaktionen verifiziert wird, ohne sensible Daten preiszugeben.

Schließlich verwendet StarkNet ebenfalls Zero-Knowledge-Proofs, basiert jedoch auf der zk-STARK-Technologie, die keine vertraulichen Setup-Voraussetzungen benötigt. Dies bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene und macht StarkNet zu einer attraktiven Option für Anwendungen, die hohe Sicherheitsanforderungen haben, wie abschließend betont wird.

Erhebliches Wachstum der Nutzerzahlen und gebundenes Kapital auf Rekordhoch

Laut einer Analyse von BTC-ECHO haben die Layer-2-Netzwerke von Ethereum kürzlich eine beeindruckende Zunahme der Nutzerzahlen erlebt, die vor allem auf Verbesserungen in den jüngsten Upgrades und günstigere Transaktionsbedingungen zurückzuführen ist. Im März stieg die Zahl der Nutzer markant an, von 3,8 Millionen auf mehr als 5,1 Millionen, was ein deutliches Zeichen für die zunehmende Akzeptanz dieser Technologien im breiteren Kryptowährungsmarkt darstelle. Eine interessante Beobachtung sei, dass viele der neuen Nutzer gleichzeitig in mehreren Layer-2-Netzwerken aktiv sind, was die Vielseitigkeit und den Nutzen der verfügbaren Lösungen unterstreicht, so BTC-ECHO weiter.

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt ist das Wachstum des in Layer-2-Netzwerken gebundenen Kapitals, des sogenannten Total Value Locked (TVL), das im März einen neuen Höchststand von über 40 Milliarden US-Dollar erreichte, so BTC-ECHO. Dieser Anstieg wurde maßgeblich durch das sogenannte Dencun-Upgrade von Ethereum beflügelt, das zusätzliches Krypto-Kapital in den Sektor lenkte.

Angesichts der attraktiven Transaktionsbedingungen und der fortlaufenden Einführung neuer Trends und Innovationen im Layer-2-Sektor ist zu erwarten, dass das Wachstum auch in den kommenden Monaten anhalten wird, wie es weiter heißt. Obwohl gelegentlich kleinere Rückschläge auftreten können, deutet der allgemeine Trend auf eine stabile und nachhaltige Entwicklung hin, so BTC-ECHO abschließend.

