Novo Nordisk-Aktie: Kursrally nach Rückschlag bei Eli Lilly - Wer dominiert den Milliarden-Markt für Abnehmspritzen?
Novo Nordisk verzeichnete einen Kurssprung, nachdem Konkurrent Eli Lilly enttäuschende Studiendaten für sein neues Abnehmmittel veröffentlichte.
Werte in diesem Artikel
• Novo Nordisk-Aktie schießt nach schwachen Studiendaten von Eli Lillys Abnehm-Pille nach oben
• Eli Lillys orales Medikament Orforglipron erreicht knapp elf Prozent Gewichtsverlust
• Eli Lilly hält an Zulassungsplänen fest
Dänischer Pharmakonzern profitiert von Rückschlag der Konkurrenz
Die Aktie des dänischen Pharmaunternehmens Novo Nordisk schoss gestern in Kopenhagen um 6,68 Prozent auf 308,85 Dänische Kronen nach oben. Auch am Freitag geht es nach oben: Via Kopenhagen bewegt sich die Aktie 3,29 Prozent fester bei 319,00 DKK. Auslöser für den gestrigen Kurssprung waren enttäuschende klinische Daten des US-Konkurrenten Eli Lilly für dessen neues orales Gewichtskontroll-Medikament Orforglipron. Wie Eli Lilly bekanntgab, erreichte das Präparat in einer Phase-III-Studie über 72 Wochen eine durchschnittliche Gewichtsabnahme von rund elf Prozent - deutlich weniger als die 14 bis 15 Prozent von denen Nutzer von Novos Spritze Wegovy berichten.
Der deutliche Kursanstieg unterstreicht die enorme Bedeutung des Abnehm- und Diabetesmarktes für beide Unternehmen, die sich in einem intensiven Wettbewerb um Marktanteile im Milliardenmarkt für GLP-1-Medikamente befinden.
Schwächere Wirksamkeit, aber trotzdem Zulassungspläne
Trotz der im direkten Vergleich schwächeren Wirksamkeit erreichte Lillys Orforglipron die primären Endpunkte seiner Studie. Der US-Pharmakonzern hält an seinen Plänen fest, noch Ende 2025 Zulassungsanträge bei den Gesundheitsbehörden einzureichen. Eine orale Alternative zu den bisher verfügbaren Spritzen könnte trotz geringerer Wirksamkeit für viele Patienten attraktiv sein.
Die Marktstimmung kippte dennoch kurzfristig zugunsten von Novo Nordisk, dessen injizierbare Lösung Wegovy weiterhin die Messlatte für Gewichtsverlust setzt. Eli Lillys Aktie reagierte entsprechend negativ auf die Studienergebnisse.
Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com
