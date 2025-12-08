DAX24.068 +0,2%Est505.722 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 +2,6%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.914 +1,9%Euro1,1653 +0,1%Öl63,07 -1,2%Gold4.212 +0,4%
Arbeitgeber gegen Rentenalter nach Beitragsjahren

08.12.25 12:43 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) lehnt den Vorschlag einer neuen Berechnung des Rentenalters nach Beitragsjahren ab. "Der von Bas unterstützte Vorschlag eines einzelnen Beraters ist eine Neuauflage der Rente mit 63 unter einer neuen Überschrift. Dieses war falsch, bleibt falsch - und wird auch zukünftig unter einer neuen Überschrift falsch", sagte BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Der Wirtschaftsprofessor Jens Südekum hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, den Renteneintritt nicht mehr an das Alter zu koppeln

- sondern an die Zahl von Beitragsjahren. Bundesarbeitsministerin

Bärbel Bas (SPD) sagte dazu im ARD-"Bericht aus Berlin": "Ich finde die Idee grundsätzlich ganz gut." Bei der sogenannten "Rente mit 63" ist die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren gemeint, die zunächst ab einem Alter von 63 möglich war.

Kampeter bezeichnete es als "mehr als überraschend", dass Bundesministerin Bas bereits zwei Tage nach der Verabschiedung des Rentenpakets von einer notwendigen grundlegenden Rentenreform spreche. "Wäre diese Einsicht ein paar Tage früher gekommen, wäre die Koalition in einer besseren Verfassung", sagte der BDA-Vertreter. Vor der Verabschiedung eines schwarz-roten Rentenpakets am Freitag hatte es heftigen Streit in der Koalition gegeben. Nun soll noch im Dezember eine Rentenkommission für eine weitere grundlegende Reform eingesetzt werden.

Gespannt auf Vorschläge

Kampeter sagte: "Wir sind gespannt auf die Vorschläge der bisher fiktiven Rentenkommission und wie sich die Politik dazu verhält." Langjährig Beschäftigte hätten jedenfalls Anspruch auf eine anständige Rente. "Deshalb ist es nur logisch, dass unser Rentenrecht längeres Arbeiten und damit zusätzliche Beitragszahlungen mit höheren Renten belohnt."

Bas sagte, in der Rentenkommission würden wohl zwei Modelle diskutiert - Renteneintrittsalter nach Lebenserwartung oder danach, wer eine bestimmte Strecke eingezahlt habe. Die BDA hatte im Einklang mit mehreren Ökonomen gefordert, das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung zu koppeln. Die SPD hatte dies bisher abgelehnt./bw/DP/mis