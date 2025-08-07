DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto16,23 +2,6%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.163 -0,5%Euro1,1648 -0,2%Öl65,91 -0,8%Gold3.391 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Bayer BAY001 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound mit Rekorderlösen -- Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Nikkei springt weit hoch - DAX stabil erwartet - Allzeithoch im Blick Nikkei springt weit hoch - DAX stabil erwartet - Allzeithoch im Blick
Clara Technologies-Aktie reagiert mit Kursrückgang auf Vorlage des Monatsberichts Clara Technologies-Aktie reagiert mit Kursrückgang auf Vorlage des Monatsberichts
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Juli-Bericht vorgelegt

Clara Technologies-Aktie reagiert mit Kursrückgang auf Vorlage des Monatsberichts

08.08.25 08:42 Uhr
Vom Preissturz zum Kursrutsch: So reagiert die Aktie auf den Monatsbericht von Clara Technologies | finanzen.net

Der Monatsbericht für Juli 2025 gibt Einblicke in die jüngsten Geschäftsaktivitäten von Clara Technologies.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Clara Technologies
3,28 EUR 0,08 EUR 2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Clara Technologies hat für seine "Sales Buddi"-App eine kostenlose 5-Tage-Testphase eingeführt
• Monatlicher Abonnementpreis für die App wurde von 50 auf 25 US-Dollar gesenkt
• Management war sich keiner materiellen Veränderung bewusst, die die jüngste Markttätigkeit erklären könnte

Wer­bung

In einem Monatsbericht für Investoren hat Clara Technologies Details zu den Entwicklungen im vergangenen Monat bekannt gegeben. Das Unternehmen informiert über Änderungen am App-Abonnementmodell und geplante Marketing-Aktivitäten.

Geschäftliche Entwicklungen im Juli

Der Monatsbericht für Juli 2025, ein für börsennotierte Unternehmen in Kanada verpflichtendes Dokument zur Information über die monatlichen Fortschritte, listet die jüngsten Aktivitäten der Clara Technologies Corp. auf. Demnach wurde eine kostenlose 5-Tage-Testphase für neue Nutzer der App "Sales Buddi" eingeführt. Die Testphase und eine gleichzeitige Senkung des monatlichen Abonnementpreises von 50 auf 25 US-Dollar traten am Montag, dem 21. Juli 2025, in Kraft.

In dem Bericht gab das Management an, keine Kenntnis von einer wesentlichen Veränderung in den Geschäftsabläufen zu haben, die die kürzlich gestiegene Marktaktivität erklären würde. Weiterhin wird im Dokument ein geplantes Engagement der in Australien ansässigen Agentur Social Direct Marketing erwähnt.

Wer­bung

Ausgabe von Warrants und weitere Aktivitäten

Im Berichtsmonat wurden 405.500 Warrants ausgegeben. Der Bericht gab keine weiteren Details zur Verwendung der Erlöse an. Bereiche wie die Einführung neuer Produkte, die Einstellung oder Entlassung von Mitarbeitern, neue Geschäftsbeziehungen oder Rechtsstreitigkeiten waren im Juli laut dem Dokument nicht relevant.

Überblick zur Clara Technologies-Aktie

Die Clara Technologies-Aktie beendete den Handel an der Börse in Toronto am Donnerstag bei 5,20 CAD, was einem Rückgang von 1,89 Prozent entspricht.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Clara Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Clara Technologies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com, Andrey_Popov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Clara Technologies

DatumMeistgelesen
Wer­bung