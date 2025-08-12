DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto15,82 ±0,0%Dow44.163 +0,4%Nas21.415 +0,8%Bitcoin99.704 -0,9%Euro1,1656 -0,1%Öl66,78 +0,6%Gold3.397 ±-0,0%
Heute im Fokus
DAX geht etwas leichter ins Wochenende -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest im Fokus
Top News
DAX in KW 32: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK rot nach gestoppten Rüstungsexporten - Analysten optimistisch
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
DAX aktuell

Anleger bleiben skeptisch: Annäherung zwischen Trump und Putin - DAX schließt etwas tiefer

08.08.25 18:20 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an Börse Frankfurt - DAX leicht im Minus - Hoffnung auf Ukraine-Lösung verpufft | finanzen.net

Der DAX zeigte sich am Freitag verhalten. Angesichts Zoll-Nachrichten und der Hoffnung auf eine Annäherung zwischen Putin und Trump haben sich Marktteilnehmer an der Seitenlinie positioniert.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.162,9 PKT -29,6 PKT -0,12%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
41.820,5 PKT 761,3 PKT 1,85%
Charts|News|Analysen

Der DAX wies zur Startglocke einen minimalen Abschlag von 0,11 Prozent auf 24.165,88 Punkte aus. Er bewegte sich anschließend weitgehend moderat im Minus, wo er 0,12 Prozent tiefer bei 24.162,86 Zählern aus dem Handel ging.

DAX-Rekord

Am 10. Juli hatte der DAX bei 24.639,10 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Zölle vs. Hoffnung auf Lösung im Ukraine-Krieg

"Während die Börsianer gegenüber negativen Zoll-Nachrichten mehr und mehr abstumpfen, sind sie für positive Nachrichten äußerst empfänglich", stellte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners fest. "Die Aussicht auf ein direktes Gespräch zwischen Wladimir Putin und Donald Trump spielt an den Börsen aktuell eine wichtigere Rolle als die höheren Zölle gegen die Schweiz und Indien."

Die Marktteilnehmer hätten sich nach der aufregenden Handelswoche an den Seitenlinien positioniert, erklärte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Gefahr von unliebsamen Nachrichten über das Wochenende bleibt latent vorhanden und sorgt für eine gewisse Kaufzurückhaltung."

Berichtssaison macht Pause

Die Saison der Quartalsbilanzen nahm vor dem Wochenende eine Auszeit. Auf der Agenda stand mit dem weltweit größten Rückversicherer Munich Re lediglich ein DAX-Konzern. Dazu noch einige Werte aus dem MDAX und SDAX.

Börsen in Asien: Nikkei sticht mit Kurssprung heraus

Der Nikkei 225 machte indes einen Satz nach oben, nahe an das Rekordhoch. Schlussendlich ging es um 1,85 Prozent auf 41.820,48 Punkte hoch. Treiber ist laut Marktteilnehmern, dass man jetzt mehr Klarheit über die tatsächliche Zollbelastung japanischer Exporte in die USA habe. Der japanische Handelsbeauftragte Ryosei Akazawa sagte, dass der effektive US-Zollsatz auf 15 Prozent begrenzt sei. Das habe Befürchtungen zerstreut, dass die Abgabe zu den bereits bestehenden Zöllen auf japanische Waren hinzukommen würde, was zu einem wesentlich höheren effektiven Zollsatz hätte führen können.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Ralph Orlowski/Getty Images, Julian Mezger für Finanzen Verlag

